Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a incredintat miercuri centristului Benny Gantz mandatul pentru formarea unui nou guvern, dupa esecul eforturilor premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, de a asigura majoritatea pentru un nou cabinet.

- Liberalii și-au asigurat, luni, primele voturi sigure, neconditionate, pentru investirea unui nou guvern PNL."O sa sustinem un Guvern PNL si nu am pus conditii pentru sustinerea aceasta, ci am discutat chestiunile pe care ni le dorim de la acest guvern, care sunt in linii mari chestiuni care…

- "Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic si sa nu fiu de acord cu ceea ce se intampla azi in PSD. La cum se desfasoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic si toxic nu au inteles nimic, iar cei ai CEX-ului…

- "Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic si sa nu fiu de acord cu ceea ce se intampla azi in PSD. La cum se desfasoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic si toxic nu au inteles nimic, iar cei ai CEX-ului…

- In gruparea anti-PSD din Parlament a prins radacini informația ca in cazul demiterii Guvernului, Klaus Iohannis va trece la formarea unui nou Guvern abia dupa alegerile prezidențiale, au relatat mai multe surse din opoziție pentru STIRIPESURSE.RO, aceasta fiind principala varianta vehiculata. Potrivit…

- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- Daca nu trece remanierea, Guvernul ramane in forma veche, deci acest lucru nu presupune schimbarea Executivului, a afirmat sambata premierul Viorica Dancila. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai…