Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american. Este un nou esec al presedintelui american de a tine secreta situatia finantelor sale, motiv pentru care a inaintat un recurs…

- Anchetatorii din Liban verifica daca explozia produsa in zona portuara din Beirut ar fi putut fi cauzata de o bomba sau de un alt factor extern, anunta presedintele tarii, Michel Aoun."Cauza nu a fost stabilita inca. Exista posibilitatea unei interferente externe printr-o racheta, o bomba…

- Un procuror din New York a indicat luni ca il ancheteaza pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurari si bancare, informeaza dpa. Ancheta, care vizeaza si compania lui Trump, este mult mai ampla decat altele in care s-a incercat obtinerea declaratiilor fiscale ale…

- Donald Trump ameninta sa trimita Garda Nationala la Portland pentru a pune capat unor ciocniri, care continua de mai multe saptamani, intre forte de ordine si manifestanti impotriva rasismului, dupa ce Politia din Portland a preluat stafeta de la agentii federali trimisi de presedinte in apararea unui…

- Preturile petrolului au scazut joi, in urma datelor referitoare la declinul record al economiei Statelor Unite in trimestrul al doilea si a sugestiei presedintelui Donald Trump de amanare a alegerilor prezidentiale care trebuie sa aiba loc pe 3 noiembrie, transmite Reuters.Citește și: VERDICT…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, s-a aparat marti in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor, condusa de democrati, negand acuzatiile ca a abuzat de puterea sa pentru a-i ajuta pe asociatii presedintelui Donald Trump si pentru a sustine realegerea acestuia, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema de Justitie din SUA a emis, joi, decizii mixte in cazul documentelor fiscale ale presedintelui Donald Trump, oferindu-le acces la unele informatii procurorilor, dar oprind transferul datelor la Congres si publicarea, relateaza cotidianul The New York Times si agentia Associated Press,…

- Facebook a concediat un angajat care l-a criticat pe directorul general Mark Zuckerberg pentru lipsa de reactie fata de postarile instigatoare ale presedintelui Donald Trump din aceasta luna, din cauza unui tweet prin care a criticat tacerea unui coleg pe aceasta tema, transmite Reuters preluat de…