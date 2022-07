Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca va depune o a treia plangere penala impotriva lui George Simion, de data aceasta pentru ca liderul AUR l-a urmarit pe aeroportul din Viena și in avion. George Simion s-a filmat in timp ce-l urmarea pe Virgil Popescu pe aeroportul din Viena. Timp de aproape doua ore, Simion […] The post Un nou episod din telenovela Virgil Popescu - George Simion! Scandal pe aeroportul din Viena! - VIDEO first appeared on Ziarul National .