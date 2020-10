Proiectele de „dezvoltare in forța” a orașului, dorite de (inca) primarul Nicolae Robu, pentru a caror materializare a incercat – și in parte a reușit – sa impuna legea bunului plac, incep sa fie stopate chiar in instanța. Unul dintre acestea este incercarea de „reabilitare” a podului Mihai Viteazu, aflat in zona protejata și unul […] Articolul Un nou episod din „razboiul” dintre Nicolae Robu și Direcția de Cultura. Primaria Timișoara a pierdut procesul privind „reabilitarea” podului Mihai Viteazu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .