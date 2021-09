Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali a comentat situația in care se afla FCSB, nevoita sa plece temporar de pe Arena Naționala, ca urmare a unui turneu de DOTA 2 care avea loc pe stadion. Agentul a fost categoric și a susținut ca echipa varului sau, Gigi Becali, ar trebui lasat sa joace pe Ghencea, in ciuda opoziției celor…

- Lucian Filip (30 de ani), mijlocașul celor de la Academica Clinceni, a comentat mutarea lui Adi Popa (33 de ani) la CSA Steaua. FCSB - Clinceni se joaca sambata, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+ Lucian Filip și Adi Popa au fost colegi…

- CSA Steaua și CS Comunal Șelimbar incheie etapa cu numarul 7 din Liga 2. Partida a inceput la ora 18:00, poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. live » CSA Steaua - CS Comunal Șelimbar 0-0 Click AICI pentru live și statistici CSA…

- CSA Steaua a anunțat marți ca a depus la Consiliul Național al Audiovizualului o sesizare la adresa comentatorului de la TV Telekom Sport, Emil Gradinescu, dupa FCSB – Dinamo 6-0. Dupa ce o pagina de facebook a fanilor Stelei a cerut ca Emil Gradinescu sa fie sancționat dupa Derby de Romania, iar mai…

- ACS Viitorul Tg. Jiu și CSA Steaua joaca de la 19:00 in ultimul meci al rundei secunde din Liga 2. Meciul este liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport + și Telekom Sport. Toate rezultatele din etapa a 2-a din Liga 1, AICI! ACS Viitorul Tg. Jiu -CSA Steaua, LiveText de la 19:00 Click…

- Finantatorul Gigi Becali a declarat, miercuri, ca a facut cerere la MAPN ca echipa FCSB sa joace pe noul stadion Steaua, recent inaugurat. "Am facut cerere, pentru ca noi facem totul sub forma legala, in baza legii si noi am facut o cerere. Am facut cerere si la Arcul de Triumf si au spus…

- Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi s-a stins din viața la varsta de 29 de ani. Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in casa sa din București, luni seara, de catre cațiva apropiați. Declarat in 2018 cel mai bun tanar jurnalist sportiv din Romania, Mihai Dolinschi a fost comentator și moderator…

- O veste tragica a lovit redactiile de sport din Romania, luni noapte. Jurnalistul Mihai Dolinschi s-a stins din viata la doar 29 de ani. Cauzele decesului nu sunt cunoscute, scrie Mediafax . Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Bucuresti, luni seara, de apropiati. Era cunoscut…