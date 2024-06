Un nou drog, mai puternic ca fentanilul, produce un ”val” de decese Un nou grup de droguri sintetice, potențial mai puternice decat devastatorul fentanil, este in curs de dezvoltare, potrivit Națiunilor Unite (ONU). ONU indica un „val” de decese legate de aceste substanțe, potrivit unui raport publicat miercuri. Aceste substanțe se numesc nitazeni și sunt de 500 de ori mai puternice comparativ cu morfina. Sunt droguri care „au […] The post Un nou drog, mai puternic ca fentanilul, produce un ”val” de decese appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

