- Autoritațile au anunțat recent ca din cauza creșterii cazurilor cu infecția de SARS-CoV-2 din ultimele zile au implementat masuri de urgența pe litoralul romanesc. Astfel, ce trebuie sa știe turiștii care viziteaza in perioada imediat urmatoare litoralul de la noi din țara. Iata care sunt masurile implementate!

- Vacanța FATALA: un tanar de numai 19 ani s-a inecat intr-o stațiune de pe litoralul romanesc. Efortul medicilor a fost in zadar Vacanța FATALA: un tanar de numai 19 ani s-a inecat intr-o stațiune de pe litoralul romanesc. Efortul medicilor a fost in zadar Un tanar in varsta de numai 19 ani, din Satu…

- In Mamaia, cazarea la un hotel de doua stele costa de azi 400 de lei/persoana, pentru 5 nopti cu mic dejun, fața de 270 in iunie, potrivit unei analize news.ro.La 3 stele, pretul unui pachet echivalent crește de la 670 lei de persoana la 990 de lei. La un hotel de patru stele, pachetul va costa 1590,…

- Cele mai multe gargarițe s-au adunat in stațiunea Mamaia, in dunele de nisip formate de valuri de-a lungul plajei. S-au adunat in grupuri numeroase și au dat iama pe cearșafurile turiștilor."Sunt exagerat de multe. Poate ca primavara a fost mai intarziata, au fost ploi, s-au imulțit foarte mult.Nu poți…

- Odata cu venirea verii, ca in fiecare an, mulți romani, dar și persoane din afara țarii, merg pe litoral, in Constanța. Cazurile de furt sunt din ce in ce mai numeroase, iar hoții incearca tot felul de metode noi pentru a gasi persoane care sa le cada in plasa. Metoda ”ziarul” este o noua modalitate…

- Turistii care vor ajunge pe litoral si administratorii plajelor de la Marea Neagra trebuie sa respecte mai multe reguli anti-COVID de distantare si igiena, conform unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Administratorii plajelor trebuie sa amplaseze la loc vizibil regulamentele de acces si de comportament…

- Odata cu relaxarea treptata a masurilor, anuntata de autoritati inca de la inceputul lui mai, industria turismului a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru sezonul estival. Iar litoralul romanesc, asa cum era de asteptat, este in topul cautarilor romanilor, mai ales in contextul in care multi…

- Potrivit ISU Constanta, un echipaj SMURD si unul de la Ambulanta au intervenit vineri dupa-amiaza pentru salvarea unei persoane scoase din mare, inconstienta, in Neptun. Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, insa fara succes, si au declarat decesul barbatului. Este vorba despre un barbat,…