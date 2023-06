Stiri pe aceeasi tema

- Orice internaut care folosește Instagram a auzit, probabil, de bloggerul Dan Meșina. Toți cunosc ca a deschis cateva patiserii in Chișinau, in care specialitatea casei este renumitul curtos, dar puțini cunosc ca Dan a stat la pușcarie, și nu in Moldova, ci tocmai in Franța. Despre cum a ajuns dupa gratii,…

- Primarul din Corbeanca a fost eliberat dupa 48 de ore dupa gratii, a decis Tribunalul București vineri seara. Potrivit procurorilor, in dosar ar fi vorba despre retrocedarea unor terenuri. „Dupa 48 de ore de chin și nesomn, primarul de la Corbeanca pleaca LIBER acasa. S-a respins orice masura preventiva…

- „Dupa 48 de ore de chin și nesomn, primarul de la Corbeanca pleaca LIBER acasa. S-a respins orice masura preventiva a parchetului DNA. Alt dosar inventat de DNA”, a spus Av. Cuculis.Primarul celei mai bogate comune de langa București ar fi primit, prin intermediari, suma de aproape un milion și jumatate…

- Percheziții la fondatorul „Bis Mobil Kitchen”, aflat in arest la domiciliu. Acțiunea de urmarire penala a avut loc luni, 3 aprilie, ultimul fiind acuzat ar fi exercitat presiuni asupra martorilor și ingerința in desfașurarea urmaririi penale

- Un medic anestezist francez este acuzat ca ar fi otravit 30 de pacienti, provocand moartea a 12 dintre ei. Barbatul le provoca stop cardiac pacientilor pentru a-si discredita colegii, informeaza Agerpres. Doctorul Frederic Pechier, de 51 de ani, este acuzat ca, in perioada 2008-2017, ar fi modificat…

- Un tribunal din capitala Kiev a anuntat luni suspendarea din functie, pentru inca doua luni, a presedintelui Federatiei ucrainene de fotbal (UAF), Andrii Pavelko, acuzat intr-un dosar de coruptie legat de constructia unei fabrici de gazon artificial, informeaza EFE.Actiunea justitiei ucrainene impotriva…

- Judecatoria Craiova a dispus incetarea procesului penal fata de un barbat de 32 de ani, acuzat ca a taiat pe fata doua tinere din Craiova. Incidentul a avut loc in plina zi, pe 20 martie 2017, in apropierea unei frizerii din cartierul 1 Mai. Instanta, care a judecat pentru a treia oara acest dosar,…