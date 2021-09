Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Lupta Antifrauda a anunțat marți ca a trimis la DNA un nou dosar care îl vizeaza pe Dan Barna, pentru proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, al carui beneficiar a fost o firma ce i-a aparținut co-președintelui USR-PLUS…

- Procurorii DNA ancheteaza un nou dosar care il vizeaza pe Dan Barna, la sesizarea Departamentului de Lupta Antifrauda. Este vorba despre proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, proiect care i-a aparținut co-președintelui USR PLUS și soției sale. Departamentul…

- Departamentul de Lupta Antifrauda a sesizat DNA in privința proiectului pe fonduri europene care a avut ca beneficiar firma lui Dan Barna. Sesizarea are legatura cu proiectul”Biblioteca bunelor practici”, care are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, care i-a apartinut…

- Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) a sesizat Secția a II-a a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului...

- Departamentul de Lupta Antifrauda anunta, intr-un raspuns la o solicitare Mediafax si Aleph News ca inspectorii sai au sesizat Sectia a II-a a DNA si cu privire la proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, care are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanta…

- Departamentul de Lupta Antifrauda a trimis la DNA un nou dosar care il vizeaza pe Dan Barna. Este vorba despre proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, proiect care i-a aparținut co-președintelui USR PLUS și soției sale. Potrivit inspectorilor DLAF, in…

- Departamentul de Lupta Antifrauda anunta, intr-un raspuns la o solicitare Mediafax si Aleph News ca inspectorii sai au sesizat Sectia a II-a a DNA si cu privire la proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, care are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanta…

- George Simion, co-președintele AUR, a vorbit, joi seara, intr-o intervenție la Antena 3, despre discuțiile pe care le-a avut cu cei din USR PLUS pe tema moțiunii de cenzura pe care vor sa o depuna impotriva guvernului Cițu. Acesta spune ca nu vede o problema in a-și asuma o moțiune impotriva premierului…