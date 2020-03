Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat in aceasta seara un nou deces al unei persoane infectate cu COVID-19, bilanțul morților ajungand acum la 43. ”Este vorba despre un barbat, 72 de ani, județul Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli…

- In cursul dupa-amiezii de astazi a fost inregistrat cel de-al 42-lea deces cauzat de infecția cu COVID-19, in Romania. – Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 34, dupa ce autoritațile au anunțat pe parcursul zilei de sambata opt noi decese, cele mai multe anunțate intr-o zi pana acum in Romania. In patru dintre cazurile de deces anunțate sambata este vorba despre persoane din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare…

- Coronavirus in Romania. 24 de decese. Cea mai tanara victima avea 45 de ani. Șapte noi decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat joi, 26 martie, astfel ca bilanțul total ajunge in Romania la 24 de morți. Printre aceste noi decese figureaza și un barbat de 45 de ani, din Arad, care a murit in ambulanța,…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24 martie 2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean…

