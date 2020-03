Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 79. O femeie de 84 de ani, din București, cu afecțiuni preexistente Institutul National de Sanatate Publica s-a autosesizat in urma articolelor aparute in masa media și a solicitat Spitalului Universitar de Urgența București și DSP București informații privind…

- Bilanțul negru al deceselor de COVID-19 in Romania a ajuns la 65 Foto: Ministerul Afacerilor Interne Bilanțul negru al deceselor de COVID-19 în România a ajuns la 65, dupa ce au fost raportate înca 13 decese a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Cei 13 au…

- Romania se afla in stadiu pre-epidemic, neexistand inca dovezi de transmitere intra-comunitara sustinuta, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Criteriile de testare a personalului medico-sanitar pentru coronavirus au fost modificate, astfel ca vor fi testati toti cei care sunt contact…

- Numarul cazurilor confirmate cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 217. De la ultima raportare au mai fost inregistrate alte 33 noi cazuri de imbolnavire. Potrivit ultimei actualizari date publicitatii de Institutul National de Sanatate Publica, cele mai multe cazuri sunt confirmate in Bucuresti…

- Romania are la dispoziție propria harta care prezinta, in timp real, cazurile confirmate de infecție cu coronavirus. O harta care ofera in timp real statistica tuturor cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus din Romania este acum disponibila.Harta, care este construita pe platforma harții globale…

- Ziarul Unirea Crește ALARMANT numarul morților in Italia: Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 631 de morți Crește ALARMANT numarul morților in Italia: Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 631 de morți Cel puțin 631 de persoane au murit in Italia in urma infectarii cu coronavirus, au…

- Coronavirus in Romania. Sunt interzise evenimentele care aduna peste 1.000 de oameni. Cursuri școlare suspendate. Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat, duminica, ca toate școlile in care sunt raportate cazuri de infecție cu noul coronavirus vor fi inchise. „S-au aprobat procedura si criteriile de suspendare…

- Bilanțul morților contaminați cu coronavirul crește de la o zi la alta. Dupa ce ieri reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au declarat epidemie mondiala, acum autoritațile din China au dat publicitații un nou bilanț al victimelor.