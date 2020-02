Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Hong Kong infectat cu noul coronavirus a devenit marti prima persoana care a murit din cauza acestei epidemii virale in aceasta metropola si a doua in afara Chinei continentale, dupa decesul inregistrat in Filipine. Bilantul total crește astfel la 427 de morti.

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…

- Autoritațile din Filipine au anunțat ca un barbat de 44 de ani din China, care a sosit în țara în ianuarie venind de la Wuhan, a murit din cauza infecției cu noul tip de coronavirus. Acesta este primul deces care se înregistreaza în afara teritoriului Chinei, acolo unde pâna…

- Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie sa se extinda la 60.000 de metri patrați și sa gazduiasca peste 2.000 de cadre medicale. Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va gazdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decat cel proiectat…

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.