- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, in Oltenia, in judetul Gorj, la ora locala 8:26. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 15 km, in apropierea urmatoarelor orase: 18 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Citește și: Cardurile de energie platite din bani europeni dispar din 2024 Seismul s-a inregistrat la ora…

- S-a cutremurat pamantul, miercuri dimineața, in Romania. Seismul din jude’ul Buzau a avut 3,3 grade pe Richter. Nu a fost, insa, singurul cutremur inregistrat in ultimele ore in zona Vrancea. Astfel, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 05:56 in zona…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 s-a produs, luni dimineata, 29 mai, in Crisana din judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) . Seismul a fost inregistrat la ora locala 06:25. Cutremurul cu magnitudinea 3.5 a avut loc la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs, luni dimineata, la ora locala 6:25, in Crisana, judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 22…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs, luni dimineata, la ora locala 6:25, in Crisana, judetul Arad, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 22 km est de Arad, 48 km…

- Un nou cutremur de suprafata, cu magnitudinea 3,2, s-a produs in azi-noapte in zona Crisana, judetul Arad, la ora 00:24, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul de marți noapte a avut loc la adancimea de 8 kilometri in apropierea urmatoarelor orase:…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in noaptea de duminica spre luni. Seismul a avut loc in 15 mai, la ora 00:34, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. A avut 3,7 grade pe Richter și s-a produs la adancimea de 124 de kilometri, potrivit datelor anunțate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare…