- Un cutremur a zguduit luni sud-estul Turciei, provocand moartea unei persoane, ranirea a 69 de oameni și prabușirea unor cladiri, au anunțat autoritațile turce, transmite Reuters. Acesta a avut loc la trei saptamani dupa un cutremur puternic care a ucis peste 50.000 de persoane in Turcia și Siria. Yunus…

- Un nou cutremur a lovit Turcia in urma cu puțin timp! Seismul a avut o magnitudine de 5,2 grade Richter și s-a produs in estul Turciei, la o adancime de 6,96 kilometri, intr-o zona care era deja afectata de seismele din ultimele saptamani.

- Un nou cutremur a avut loc in județul Gorj. Dupa evenimentul tragic din Turcia, seismologii au numit zona Olteniei ca fiind una cu risc seismic. In noaptea dintre 22 spre 23 februarie s-a inregistrat un cutremur de 3,9 grade pe scara Richter.

- Un nou cutremur s-a produs, in urma cu puțin timp, in țara. Potrivit INFP, la ora locala (ora Romaniei) 08:25:29 s-a inregistrat un seism in Gorj, cu o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3, care s-a produs la o adancime de numai doi kilometri, a lovit luni regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), in timp ce americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10…

- Un nou cutremur puternic in Turcia, in urma cu putin. Potrivit datelor Centrului Seismologic European Mediteranean EMSC , un nou seism a lovit Turcia, luni seara.Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, fiind produs la suprafata. S a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay, sud…

- In urma cu puțin timp un alt cutremur s-a produs in județul Gorj. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter.

- In acesta seara, un nou cutremur a avut loc in Turcia. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului din țara noastra, seismul s-a produs in centrul Turciei, la ora 20:10, ora locala a Romaniei. Ce magnitudine a avut.