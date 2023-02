Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 5,7 pe scara Richter, a avut loc in județul Valcea la o adancime de 40 km, la ora 15:16. La scurt timp, au avut loc 2 replici, una de 3.4 pe scara Richter și respectiv de 3.5. Nicolae Ciuca, discuție cu Raed Arafat, in urma cutremurului ”In urma consultarilor cu ministrul Afacerilor Interne,…

