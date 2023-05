Un nou cutremur puternic în România în această seară. Ce magnitudine a avut seismul și unde a fost resimțit Romania a fost zguduita de un nou seism. Un nou cutremur a avut loc in Romania in aceasta seara. Ce magnitudine a avut seismul și unde a fost resimțit. Cutremur in Romania, luni seara. Ce magnitudine a avut seismul Romania a fost cutremurata de un nou cutremur in aceasta seara, potrivit Institutului Național de Fizica […] The post Un nou cutremur puternic in Romania in aceasta seara. Ce magnitudine a avut seismul și unde a fost resimțit appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

