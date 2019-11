Un nou cutremur puternic în Albania. Oamenii au ieşit din nou panicaţi din case. Noi imagini filmate de echipa România TV In intreaga Albanie, oamenii ar fi trebuit sa sarbatoreasca ziua nationala, dar sarbatoarea s-a transformat in doliu. Pe fetele albanezilor se citeste suferinta, teama, dar si incertitudinea zilei de maine. Locuitorii din Durres sunt la limita disperarii. Au ajuns sa stea de mai bine de 48 de ore in corturi. Copii de 2-6 ani dorm in frig, insa in aceste momente autoritatile iau in calcul sa-i mute pe toti sinistratii din Durres in alte locuinte. De mai bine de doua zile, in tabara improvizata de la Durres, oamenii asteapta ajutor. Unii dintre ei se tem sa revina in case, iar altii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

