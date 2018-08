Un nou cutremur puternic a lovit insula Lombok din Indonezia

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs joi pe insula Lombok din Indonezia, la doar cateva zile dupa un seismdevastator soldat cu sute de morți, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Potrivit celor mai noi informații facute publice de autoritați, bilanțul…

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- O miscare telurica inregistrata duminica dimineata in Indonezia a curmat mai multe vieti si a avariat sau chiar a cauzat prabusirea mai multor cladiri. Sunt cel putin 10 decese si peste 30 de persoane ranite, potrivit site-ului CNN. Seismul a avut 6.4 grade pe Richter, iar victimele au pierit pe insula…

