Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur de suprafața s-a produs marți seara, 6 iunie, in județul Arad, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea 5,2 pe Richter.„In ziua de 06 Iunie 2023, la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur semnificativ cu…

- Mai multe cutremure au zguduit regiunea de Vest a țarii. Seismele s-au resimțit in județele Arad, Timiș, Hunedoara și chiar Cluj. Constantin Ionescu, directorul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a spus luni seara, la Digi 24, ca seismul cu magnitudinea 4,9…

- Un nou cutremur de suprafața s-a produs marți seara, 23 mai, in județul Arad, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea 4,1 pe scara Richter.„In ziua de 23.05.2023, 19:15:29, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea…

- VIDEO| CUTREMURUL de astazi: Momentul in care pamantul a inceput sa se miște, surprins de camerele video CUTREMURUL de astazi: Momentul in care pamantul a inceput sa se miște, prins de camerele video Un cutremur cu magnitudinea 4.6 s-a produs, luni seara, in judetul Arad, la o adancime de 15 kilometri,…

- Un „cutremur mediu” cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs luni seara, 22 mai, in zona de vest a Romaniei, a informat Institutul Național de Fizica Pamantului (INFP).„In ziua de 22.05.2023, 20:46:43, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km”,…

- Cutremur puternic in zona seismica Oltenia, in județul Gorj. Seismul a avut o magnitudine aproape de 5, afectand și Serbia, anunța Institutul pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs luni, 20 martie, la ora 16:02:17, la o adancime de 16,1 km, in zona Oltenia, aproape de Targu Jiu. Cutremurul…

- Un nou cutremur important s-a produs luni, 20 martie, in Gorj, dupa cele peste 5 care au avut loc luna trecuta, a informat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). „In ziua de 20.03.2023, 16:02:16 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.9, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, vineri la amiaza, in Gorj. Seimsul s-a produs la ora 16:17:28 (ora Romaniei), la adancimea de 10 km, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP. Cutremurul s-a produs la 11km NV de Targu…