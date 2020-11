Un nou cutremur în Vrancea. Este a doua zi consecutivă cu activitate seismică în zonă In ziua de 20 noiembrie 2020, la ora 06:12:16 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 107km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km E de Brasov, 80km N de Ploiesti, 112km S de Bacau, 132km V de Braila, 132km V de Galati, 135km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 174km E de Sibiu, 194km SV de Iasi, 199km N de Ruse Și ieri a avut loc un cutremur in zona Vrancea. Seismul de ieri a inregistrat o magnitudine de 3.4 grade pe scara Richter. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

