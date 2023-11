Un nou cutremur în România. Zonele în care a fost resimţit seismul de vineri seară Un nou cutremur a avut loc in Gorj, zona in care au fost inregistrate tot mai multe astfel de evenimente anul acesta. Seismul a avut loc in seara de 10 noiembrie, in jurul orei 19:48, cu o magnitudine de 4.3, la adancimea de 15 km. „In z, iua de 10.11.2023, 19:48:21 (ora Romaniei), s-a produs […] The post Un nou cutremur in Romania. Zonele in care a fost resimtit seismul de vineri seara appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

