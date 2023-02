Stiri pe aceeasi tema

- Un alt cutremur a zguduit Romania, in urma cu puțin timp, la doar doua ore de la ultimul seism. Potrivit Institutului National de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a inregistrat magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Iata unde s-a produs seismul și in ce zone a…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde a fost resimțit mai exact!

- Seismul a avut inregistrat, luni dimineața, de la ora 3:26, in județul Buzau și a fost urmat de alte patru seime de magnitudini mai mici, 2,6, 2,9 si 2,7 și 2 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Sursa: infp.ro Seismul de…

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur, dupa ce in aceasta dimineața s-a mai inregistrat un seism. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs in aceasta seara și face parte din categoria seismelor slabe.

- Informația momentului, din partea Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremur important in aceasta dimineata. Un nou seism a avut loc sambata, 17 decembrie, in zona seismica Vrancea. A inregistrat peste 4 grade pe scara Richter, potrivit specialiștilor.…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- Un nou cutremur in Romania, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora locala 03:49, in zona Vrancea, judetul Buzau, și a avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter.