Un nou cutremur în România, de 5,6 grade, urmat de o replică de 3,4 grade UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri. Ulterior, INFP a anunțat ca seismul a avut loc in Gorj. Cutremurul s-a produs la 70km N de Craiova, 70km V de Pitesti, 97km S de Sibiu, 149km SV de Brasov, 160km V de Ploiesti, 177km V de Bucuresti, 198km NV de Ruse, 205km S de Cluj-Napoca, 234km E de Timisoara, 244km NE de Nis. The post Un nou cutremur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cutremurul s-a produs la 70 km N de Craiova, 70 km V de Pitesti, 97 km S de Sibiu, 149 km SV de Brasov, 160 km V de Ploiesti, 177 km V de Bucuresti, 198 km NV de Ruse, 205 km S de Cluj-Napoca, 234 km E de Timisoara”, se arata intr-o informare a INFP.

