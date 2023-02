Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de marti, 14 februarie, din judetul Gorj, cu magnitudine 5,7 , a fost urmat de circa 325 de replici, „o activitate normala”, a declarat joi, 16 februarie, Constantin Ionescu, director al Institutului Național pentru Fizica Pamantului, la Digi24 , care a precizat ca activitatea acestora poate…

- Un nou cutremur cu intensitate semnificativa s-a intregistrat in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter, fiind cel mai mare dintre cele alte patru cutremure care s-au produs in dimineața zilei de joi, 16 februarie 2023.

- Peste 200 de replici au zguduit Romania in urma cutremurului cu magnitudine 5,7 pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, in Gorj, fiind cel mai mare cutremur din aceasta zona seismica, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit…

- Un nou cutremur a zguduit Romania, in urma cu puțin timp. Potrivit Institutului National de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a inregistrat magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs tot in județul Gorj, in urma cu cateva momente. A fost urmat…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs…

- „Este o zona in care apare activitate la 3-5 ani, apoi dispare. De multe ori sunt cutremure mici, sacaitoare, care au loc uneori 2-3 pe zi. Nu e ceva care sa ridice probleme.Sunt niște falii de suprafața, dar sunt in zona pana in munți. Sunt multe asemenea crapaturi care produc cutremure. Mai regasim…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in dimineața zilei de vineri. Potrivit specialiștilor, seismul s-a produs la adancimea de 62 de kilometri. Cutremurul din 25 noiembrie a avut 3,1 grade pe Richter. Și s-a produs la ora 07:31, in zona seismica Vrancea – județul Covasna, conform informațiilor publicate…