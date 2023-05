Stiri pe aceeasi tema

Primul cros nocturn din Arad a avut loc, sambata seara, in cartierul Micalaca. Prima ediție a „Micalaca Run" a avut la start 60 de participanți,...

Un cutremur de mici dimensiuni a avut loc, duminica dimineața, in Romania, informeaza Știrile ProTV. Seismul a inregistrat o magintudine de 2,7 grade și a...

- Panica in Italia dupa ce un cutremur a zguduit in aceasta dupa amiaza coasta de est a Siciliei, in zona orașului Catania. Oamenii au ieșit speriați pe strazi. Ce magnitudine a avut seismul.

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un nou cutremur s-a produs, in urma cu putin timp, in Romania. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde s-a produs!

- Romania s-a zguduit din nou in aceasta dimineața. Un alt cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 7:45, la o adancime de 134 km. Iata ce magnitudine a avut. Un nou cutremur in Romania, duminica dimineața In dimineața…

- In urma cu puțin timp, un alt cutremur a „zguduit” țara noastra. Seismul, care a avut loc cu cateva momente in urma, a inregistrat o magnitudine de 3,7 grade pe Richter. Acesta s-a produs la ora 14:15 (ora locala a Romaniei), in județul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare…

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a avut loc, luni seara, in Turcia, a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, citat de Știrile...

- Un nou cutremur a avut loc in județul Gorj. Dupa evenimentul tragic din Turcia, seismologii au numit zona Olteniei ca fiind una cu risc seismic. In noaptea dintre 22 spre 23 februarie s-a inregistrat un cutremur de 3,9 grade pe scara Richter.