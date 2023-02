Un nou cutremur de peste 7 grade pe scara Richter a lovit sudul Turciei, la nouă ore după seismul de 7,8 grade La ora locala 13.25 (12.25 in Romania), in zona unde a avut loc cutremurul de 7,8 grade de dimineața s-a produs un alt seism foarte puternic. El a fost resimțit in multe orașe din Turcia. Intensitatea cutremurului a fost masurata din nou peste 7, relateaza CNN Turcia. Potrivit USGS – instituția americana specializata in monitorizarea seismelor, cutremurul a avut o magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter. Centrul Seismologic European-Mediteranean a postat pe Twitter ca a detectat un cutremur de 7,7, dar avertizeaza ca acestea sunt date preliminare. Reuters citeaza presa de stat din Siria care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

