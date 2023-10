Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade a lovit miercuri vestul Afganistanului, potrivit Institutului geologic american, lovind o zona in care peste 2.000 de persoane au fost ucise dupa un cutremur similar in weekend, transmite AFP, informeaza News.ro.Cutremurul s-a produs la o adancime mica, in…

- Un al treilea cutremur a lovit vestul Afganistanului luni, 9 octombrie, seism ce a avut magnitudinea de 5,1, in timp ce operatiunile de cautare si salvare a victimelor seismelor care au devastat regiunea sambata, 7 octombrie, sunt inca in desfașurare, transmite EFE, potrivit Agerpres.Celelalte doua…

- Continue reading Romania participa la exercitiul european de protectie civila „Eu ModEx 2023 – Canakkale”. Se „intervine” dupa un cutremur cu magnitudinea 7,4 grade pe Richter at Info real.

- Un cutremur puternic a lovit in noaptea de vineri spre sambata munții Atlas din Maroc, provocand moartea a cel puțin 296 de persoane. Cladiri au fost distruse iar locuitorii din marile orașe au fugit din casele lor. Ministerul de Interne a precizat ca acest numar constituie un bilanț preliminar al morților…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de moment de 5,1 a avut loc, duminica, in sudul Californiei, la nord de Los Angeles, zguduind o mare parte din regiune, in timp ce locuitorii se adapostisera in case asteptand dezlantuirea furtunii tropicale Hilary, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Potrivit ultimelor informatii, un seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs vineri in regiunea Hokkaido din Japonia. Nu se cunosc deocamdata detalii despre eventuale victime sau pagube materiale.Primele date publicate de INFP indicau faptul ca seismul ar fi avut chiar 6.1 grade: "In…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc marți seara in zona seismica Gorj, la o adancime de 8,6 kilometri, fiind urmat de doua replici, transmite Institutul Național pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).