- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Confruntati cu dezastrul adus de cutremurul devastator din Turcia, care a pus la pamant mii de blocuri de locuinte ca pe niste piese dintr-un joc de domino, oamenii sunt tot mai furiosi ca reglementarile in domeniul constructiilor sunt aplicate deficitar, ceea ce a contribuit fara indoiala la prabusirea…

- Mai mulți copii au fost recuperați in viața de salvatorii din Turcia dupa zeci de ore in care au fost prinși sub darimaturi, in zonele grav afectate de cutremurul din 6 februarie, relateaza Al Jazeera, care citeaza presa turca, noteaza Libertatea. Printre aceștia se numara o fetița de 12 ani din provincia…

- O emisiune speciala la TV News Buzau - "RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta. "Pericolul prabusirii cladirilor vechi din Buzau si degringolada in constructii!" - Eduard Nedelcu, antreprenor. S-au discutat ipotezele unui dezastru in Buzau, similar celui din Turcia dupa miscarile telurice puternice din…

- Mai mulți copii au fost recuperați in viața de salvatorii din Turcia dupa zeci de ore in care au fost prinși sub daramaturi, in zonele grav afectate de cutremurul din 6 februarie, relateaza Al Jazeera , care citeaza presa truca. Printre aceștia se numara o fetița de 12 ani din provincia Malatya, care…

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…

- Cutremurul a avut loc la 67 km nord nord-est de Kahramanmaraș, Turcia, la o adancime de 2 km, a precizat Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSCAgenția pentru dezastre turca AFAD a spus ca al doilea mare cutremur a avut o magnitudine de 7,6 și epicentrul la Kahramanmaraș. De asemenea, un seism…

Premierul Nicolae Ciuca isi exprima, intr-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toti cei afectati de cutremurul produs luni dimineata in Turcia si exprima disponibilitatea Romaniei de a acorda ajutor.