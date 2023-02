Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 7 februarie, ca recentele cutremure din Turcia nu au „nicio influenta” asupra celor din Romania, confirmand astfel declarațiile facute pentru Libertatea de Gheorghe Marmureanu…

- Cutremurele care s au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Specialistii Institutului pentru Fizica Pamantului ofera explicatii despre cele doua seisme puternice din Turcia, cu magnitudine de 7.8, respectiv 7.5, aratand ca acestea au fost resimtite in sud-estul Turciei, in Siria, in Liban si Cipru si au fost urmate de 145 de replici. Ei adauga ca falia nord-anatoliana…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde a fost resimțit mai exact!

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur, dupa ce in aceasta dimineața s-a mai inregistrat un seism. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs in aceasta seara și face parte din categoria seismelor slabe.

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur, sambata dimineața, 26 noiembrie 2022. Iata care sunt zonele in care s-a resimțit și ce magnitudine a inregistrat seismul. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in jurul orei 03:59.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei miercuri dimineata. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon.