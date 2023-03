Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum este cunoscut, in vederea solutionarii situatiei expertilor tehnici si a verificatorilor de proiecte, Ministerul Dezvoltarii a organizat, in decembrie 2021 si iulie 2022, alte doua sesiuni de atestare, in urma carora s-au atestat 144 de experti tehnici si 772 de verificatori de proiecte in…

- Seismul s-a inregistrat la o adancime de 90 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 37 km vest de Focsani, 69 km nord de Buzau, 73 km est de Sfantu-Gheorghe, 87 km est de Brasov, 89 km sud de Bacau, 89 km sud-vest de Barlad.In Romania, cea mai puternica miscare tectonica din acest an, cu magnitudinea…

- Un al doilea cutremur s-a produs, astazi, 11 martie 2023, in Romania. Seismul s-a produs in Gorj, la doar doua ore dupa cel din Vrancea. Potrivit INFP, primul seism a avut loc la ora 15:25. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la adancimea de 15.4 km. Al doilea seism a fost inregistrat de aparate…

- In ziua de 22.02.2023, 16:37:52 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la adancimea de 10 km.Cutremurul s-a produs la 48km S de Timisoara, 75km NE de Belgrade, 75km NE de Zemun, 96km S de Arad, 96km E de Novi Sad, 124km SE de Szeged, 201km S de Oradea, 233km…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- In ziua de 24 ianuarie 2023, de Mica Unirii, la ora 07:42:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 115km.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).