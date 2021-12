Stiri pe aceeasi tema

- Pal Hunor din Sfantu Gheorghe, care are o firma de inscriptionari personalizate, a fost desemnat cel mai bun tanar intreprinzator al anului 2020 de catre Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna si Asociatia Junior Business Club. Potrivit presedintelui asociatiei, Karacsony Zsolt, in competitie au…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ofera firmelor timișene posibilitatea de a participa in calitate de vizitatori la cea de-a XXIX-a ediție a Targului Internațional pentru Echipamente, Utilaje Agricole și Furnituri „Agrotica 2022” – cel mai important eveniment de profil din sud-estul Europei.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș face inscrieri la cursul gratuit de Florar-Decorator. Participanții vor parcurge un numar de 360 de ore de pregatire. In calitate de lider al Proiectului “FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in…

- In calitate de lider al Proiectului „FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua inscrierile la cursul acreditat de florar-decorator, cu un numar de 360 de ore, din care 120…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca legea prin care se transfera terenul de la Romexpo in proprietatea Camerei de Comerț a Romaniei reprezinta ”un tun de proporții” dat de PSD și PNL. Terenul ar fi evaluat la 300 de milioane de euro, iar soluția ar fi fost ca acesta sa fie scos…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cursuri gratuite autorizate pentru responsabil de mediu și contabil. Pot participa angajații cu contract individual de munca care au reședința in Timiș, Hunedoara, Arad sau Caraș-Severin.

- In calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș face inscrieri pentru ultimele locuri disponibile la cursurile de responsabil de mediu și contabil, cursuri autorizate de Ministerul Muncii și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș merge inainte și organizeaza o noua ediție, cu numarul 28, a Topul Firmelor din Județul Timiș. Cele mai bune firme din mediul de afaceri local sunt masurate și clasificate pentru activitatea depusa in unul dintre cele mai dificle momente, anul 2020. Laureații…