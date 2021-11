Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cursuri gratuite autorizate pentru responsabil de mediu și contabil. Pot participa angajații cu contract individual de munca care au reședința in Timiș, Hunedoara, Arad sau Caraș-Severin.

- In calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș face inscrieri pentru ultimele locuri disponibile la cursurile de responsabil de mediu și contabil, cursuri autorizate de Ministerul Muncii și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș merge inainte și organizeaza o noua ediție, cu numarul 28, a Topul Firmelor din Județul Timiș. Cele mai bune firme din mediul de afaceri local sunt masurate și clasificate pentru activitatea depusa in unul dintre cele mai dificle momente, anul 2020. Laureații…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea SNCDI in Regiunea Vest”, pregatește ultima serie a cursurilor gratuite de profesionalizare a angajaților și anunța ca mai sunt locuri disponibile la cursul de contabil. Cursul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de lider al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, anunța ca mai sunt locuri disponibile la ultima serie a cursului de contabil, care va incepe in cursul lunii octombrie 2021. Participarea este…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța ca mai sunt locuri disponibile la ultima serie a cursului de contabil. Inscrierile sunt gratuite și se pot realiza pana la finalul lunii. Pot participa angajații cu contract individual de munca care au reședința in Timiș, Hunedoara, Arad sau Caraș-Severin.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al EIT Climate-KIC, organizeaza ediția 2021 a Finalei Naționale a competiției de idei inovatoare ClimateLaunchpad. CCIA Timiș invita firmele timișene sa participe la eveniment pentru a susține cele 8 echipe…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza in perioada 2-5 septembrie 2021 la Expo Arad, cea de-a 31-a editie a targului international de agricultura, industrie alimentara si ambalaje Agromalim, unul dintre cele mai importante evenimente in domeniul agriculturii din Romania.…