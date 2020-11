Stiri pe aceeasi tema

- Curtea și casa cunoscutului inventatorului oneștean Vasile Lupu s-a umplut, in ultimele saptamani, de ingenioase și originale obiecte practice și de divertisment, inchipuite exclusiv din banale bidoane de plastic. Inventatorul vrea sa demonstreze ca celebrele pet-uri, aruncate de obicei pe albiile raurilor,…

- Tot mai multi bacauani plecati la munca in strainatate au decis sa revina in tara si si-au inscris deja copiii la institutiile de invatamant din judet. Sunt astfel de dosare in toate școlile și liceele! Criza economica din ultimii ani a dus la aceste decizii, iar acum și pandemia de coronavirus, care…

- S-a intamplat in aceasta dimineața, in localitatea Podu Turcului. Un barbat a oprit un echipaj al jandarmeriei pentru a preda un portofel cu suma de 2606 lei, pe care proprietarul il pierduse langa un magazin. Jandarmii l-au gasit pe barbatul de 72 de ani, din localitatea Miercurea-Ciuc și i l-au restituit.…

- Zilele trecute m-am plimbat cu domnul Neagu Udroiu prin toata lumea. Ziaristul a fost un adevarat globe-trotteur, care a ajuns in multe locuri de pe mapamond, in cateva continente, țari, capitale, unde a intalnit mari personalitați ale vieții social-politice sau culturale. Și ca ambasador, in Finlanda…

- Recitesc un fragment din ,,Omul recent”, cartea lui Horia-Roman Patapievici, aparuta recent intr-o noua ediție, cu ilustrații ale pictorului Mircea Cantor, frumoase și foarte sugestive, oprindu-ma la urmatorul paragraf : ,,Viitorul e sumbru. El aparține omului instinctual, egoist cu ferocitate, indragostit…

- Absent(a) din peisaj Citim recent ca alegerile din anul 2020 nu au decorul sonor cu care am fost obișnuiți. „Aș fi vrut sa aud portavocile de altadata”, scrie un cititor. Am tresarit la intalnirea cu numele unui accesoriu preferat de liderii de campanie electorala, dar azi aproape uitat. De ce gen este?…

- Localnici din Lipova au consumat apa dintr-o fantana publica, fara sa știe ca aceasta este contaminata. Problemele au aparut dupa ce un localnic a sesizat ca, in apa scoasa din fatana, pluteau mulți viermi. Autoritațile, in loc sa rezolve problema, indica faptul ca sursa de apa nu este una publica.…

- La data de 30 august a.c., in jurul orei 07.00, politistii Serviciului Rutier au efecctuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele verificari s-a stabilit ca un…