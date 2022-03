Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul tensiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților le-a fost și le este aproape celor care sunt afectați de conflictul armat din țara vecina. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, inca din data de 24 februarie 2022 a fost constituit…

- Prima zi a inceputului de primavara a adus bucurie și mangaiere in randul cetațenilor ucraineni din zona Cernauți, in seara zilei de 1 martie ajungand peste 30 de tone de ajutoare umanitare, cuprinzand alimente, produse de igiena și de stricta necesitate, precum și produse destinate copiilor, din Arhiepiscopia…

- La nivelul județului Suceava sunt disponibile 2.960 de locuri pentru refugiații din Ucraina, informeaza ISU Suceava. Sunt locuri de cazare puse la dispoziție de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, unitați administrativ teritoriale, operatori economici și persoane fizice. Numarul total al locurilor…

- Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a organizat al doilea convoi umanitar, in cadrul programului de sprijin al refugiatilor, constand in 30 de tone de produse alimentare, de igiena si de stricta necesitate, ce va ajunge in Ucraina. Potrivit Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, la Asezamantul ‘Sfantul…

- Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a organizat al doilea convoi umanitar, in cadrul programului de sprijin al refugiatilor, constand in 30 de tone de produse alimentare, de igiena si de stricta necesitate, ce va ajunge in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cea de-a cincea zi de acțiune in cadrul programului de sprijin al refugiaților ucraineni, inițiat de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, a fost organizat al doilea convoi umanitar, 30 de tone de produse alimentare, de igiena și de stricta necesitate urmand sa ajunga in urmatoarele ore in țara vecina,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost alaturi de refugiații din Ucraina care trec prin vama Siret. IPS Calinic a fost in vama impreuna cu prefectul județului Suceava, a discutat cu refugiații și le-a oferit acestora alimente. De precizat ca in contextul actual al crizei umanitare…

- Ca urmare a intensificarii tensiunilor politice și agresiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților iese in intampinarea cetațenilor ucraineni care trec prin punctul vamal Siret, cu alimente neperisabile, articole de menaj și de igiena personala, apa, oferind și spații de cazare…