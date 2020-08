Un nou contract intre Guvernele Romaniei si SUA, in lucru. Se achizitioneaza sistem de lansare rachete antinava

Stiri pe aceeasi tema

- O parte din echipamentele principale din compunerea primului sistem PATRIOT de rachete sol-aer cu bataie mare au inceput sa soseasca in Romania, a informat MApN.Echipamentele vor fi transportate la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana din Constanța, unde se va desfașura testarea…

- Ministerul Apararii Nationale a a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare a Guvernului prin care Romania va achizitiona bateriile de rachete de coasta direct de la americani, printr-o achizitie de tipul „guvern la guvern”.

- Ministerul Apararii Naționale a publicat pe site-ul propriu un proiect de hotarare a Guvernului, aflat in prezent in dezbatere publica, prin care Romania va achiziționa rachete antinava direct de la americani, printr-o achiziție de tipul „guvern la guvern”. Mai exact, este vorba despre așa-numitul „sistem…

- Romania va cumpara de la Guvernul SUA un sistem de lansare rachete antinava Inzestrarea se va face pana in anul 2024 In 2018, intra in vigoare HG nr. 630 2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete…

- Guvernul a aprobat repartizearea din alocațiile aprobate in Bugetul de stat pentru anul 2020, mijloace financiare in suma de 65,4913 milioane lei, inclusiv transferuri cu destinație speciala – 64,525,8 milioane lei și alte transferuri cu destinație generala – 965,5 mii lei, in scopul acoperirii parțiale…

- CHIȘINAU, 31 iul - Sputnik. Guvernul a operat astazi modificari la regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiilor medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistența medicala. Majorarea cu 30 la suta a marimii salariilor de funcție al personalului…

- ​Guvernul a aprobat joi un proiect de act normativ care permite furnizorilor de gaze sa vânda oriunde în țara, fara a deține puncte de lucru în locul de comercializare. Potrivit ministrului economiei Virgil Popescu, furnizorii pot vinde oriunde daca au un punct virtual de informare…

