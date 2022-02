Stiri pe aceeasi tema

- Au devenit deja un obicei ca administrația Timișoarei sa plateasca sume uriașe pentru consultanța. Ultima „realizare” este un contract de consultanța pentru…. organizarea unui concurs de soluții. Atenție, nu platim soluția caștigatoare, deocamdata. Platim pe cineva (oare pe cine?) sa ne spuna cum…

- Primarul general Ion Ceban vine cu doua soluții pentru Guvern, cu privire la facturile mari la gaz, care au venit la cetațeni. Ceban afirma ca oamenii nu au salarii așa de mari ca sa achite facturile totul de o data. „Cum cetațenii sa plateasca facturi la gaz de 10-15 mii de lei timp de 3-4 luni? Asta…

- Locatarii din cateva zeci de imobile aflate in cartierul Cetate și zona Traian vor plati anul viitor impozite mai mari cu 300%. Motivul este ca nu au luat masuri de reabilitare a cladirilor degradate in care locuiesc. Decizia a fost luata de consilierii locali in ultima ședința de anul acesta, care…

- Primaria municipiului Timisoara anunta ca va lansa un concurs international de solutii arhitecturale pentru amenajarea Pietei Victoria. "Ne dorim sa transformam aceasta zona incarcata de istorie si de emotie pentru timisoreni, intr-un spatiu deschis, primitor, eficient si accesibil pentru toti”,…

- Vechea centrala analogica a Primariei Timișoara va fi inlocuita cu una moderna și cu… mult hulita voce a unui robot digital. Municipalitatea investește 120.000 de lei pentru a pune in funcțiune noua centrala. Primaria Timișoara va achiziționa o noua centrala de telefonie moderne. Scopul acestei achiziții…

- Primaria Timișoara a anunțat, miercuri, ca incepe demersurile pentru realizarea machetei digitale a orașului. Prima etapa este achiziția serviciilor de consultanța pentru tema de proiectare a conceptului de management a datelor digitale, prin „Macheta Digitala a Timișoarei”. Municipalitatea timișoreana…