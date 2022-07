Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia; intervin la un incendiu izbucnit în zona Penteli Cel de-al doilea contingent de pompieri romani, care a ajuns in aceste zile in Grecia, intervine la prima misiune de localizare si lichidare a incendiului izbucnit in proximitatea mai multor locuinte din zona Penteli, aflata in nord-estul Atenei. Misiunile desfasurate constau in limitarea propagarii incendiului spre zonele locuite, precum si mentinerea unei linii de protectie intre frontul incendiului si zona neafectata. Propagarea incendiului este favorizata de temperaturile care s-au mentinut ridicate in ultimele zile, precum si de intensificarile puternice ale vantului, precizeaza marti IGSU… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

