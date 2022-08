Un nou conflict se reaprinde în Caucaz. Operațiunea „Răzbunarea” Azerbaidjan a declarat miercuri ca a preluat controlul asupra mai multor poziții și a distrus obiective armene in Nagorno-Karabah, intr-o escaladare care a facut trei morți și a reaprins riscul unui razboi in aceasta enclava muntoasa. Rusia, care mediat armistițiul care a pus capat razboiului din 2020, a acuzat forțele azere ca au incalcat armistițiul […] The post Un nou conflict se reaprinde in Caucaz. Operațiunea „Razbunarea” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

