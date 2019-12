Stiri pe aceeasi tema

- Printre victime se afla patru femei si doi copii, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din provincie, Javid Basharat, pentru dpa. Potrivit acestuia, cel putin alte sase persoane au fost ranite grav in explozie. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 09:00 (04:30 GMT) intr-o zona de la…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal.Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal. Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…

- Cel putin 19 morti, 140 de raniti si 13 disparuti in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de taifunul Hagibis in Japonia, a informat postul national japonez de radioteleviziune NHK, relateaza agentiile internationale de presa.

- Un cutremur puternic a avut loc in Pakistan. Institutul american de geofizica spune ca magnitutidea a fost de 5,8 pe scara Richter, iar miscarile s-au simtit si in capitala Indiei. Epicentrul a fost la 22 de kilometri de un orasel in nord-estul tarii. Potrivit retelelor de socializare, seismul a durat…

- Oamenii de stiinta americani care participa la proiectul Science and Global Security al Universitatii Princeton au simulat un conflict armat intre Statele Unite si Rusia, cu utilizarea armelor nucleare.

- oamenii de stiinta americani care participa la proiectul Science and Global Security al Universitatii Princeton au simulat un conflict armat intre Statele Unite si Rusia, cu utilizarea armelor nucleare. In urma acestei simulari au constatat ca un astfel de conflict s-ar solda cu peste 90 milioane de…

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul.