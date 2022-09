Stiri pe aceeasi tema

- Ellie White are 38 de ani și este mama a doi copii. Artista s-a refacut complet dupa cele doua nașteri, iar dovada sta in cele mai recente imagini publicate pe contul de socializare. Vedeta se afla intr-o forma de invidiat. Eliie White se afla zilele acestea in Grecia, impreuna cu soțul și cei doi copii.…

- Actorul Will Smith si-a reluat activitatea de retelele de socializare, publicand pe contul de Instagram doua videoclipuri amuzante, la o luna de cand i-a cerut public scuze lui Chris Rock pentru palma data in seara galei Oscar.

- Tyson Fury (34 de ani), de doua ori campion mondial la categoria grea, a anunțat pe contul personal de Instagram ca varul sau, Rico Burton, a fost injunghiat mortal in fața unui pub din Manchester, duminica dimineața. Rico, in varsta de 31 de ani, ar fi fost injunghiat in gat, in fața unui bar din Altrincham,…

- Scandal fara precedent intre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau! Vedeta a izbucnit pe rețelele de socializare și a marturisit ca micuții ei sunt traumatizați de familia Badalau, dar și "sechestrați". Mama vedetei a fost injurata de catre afacerist, iar Claudia Patrașcanu este cea care a facut mesajul…

- Un tanar de 18 ani din Bistrița-Nasaud a fost reținut pentru 24 de ore de catre polițiștii bistrițeni in urma apariției unor imagini pe o rețea sociala in care acesta iși antrena cainii sa atace alte animale, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud.„Astazi, 25 iulie,…

- O carte de mare succes la vremea ei, anii ’60-’70 ai secolului trecut: „Galaxia Gutenberg”. Autorul: Marshall McLuhan. Obiectul carții: evoluțiile influențelor culturale ale tehnologiilor de suport pentru comunicarea umana. De la oralitate la mijloacele audiovideo ale contemporanilor sai, McLuhan face…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza, marti, ca au revenit campaniile de phishing care au ca tinta utilizatorii cu drepturi de administrare a unor pagini de Facebook, schma propagandu-se chiar pe reteaua de socializare. „Au revenit campaniile de phishing care au ca tinta…