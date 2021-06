Stiri pe aceeasi tema

- Din suma de 29,2 miliarde de euro, bani europeni pe care Romania ii așteapta in cadrul PNRR, aproape 10% vor fi redirecționați catre sectorul de Sanatate, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența, dat publicitații miercuri, 2 iunie, de Guvernul Romaniei.Spitalele din Romania nu corespund…

- Planul National de Redresare si Rezilienta este unul „extrem de echilibrat”, care va acoperi „toate segmentele importante, de la Transporturi pana la Sanatate, de la Educatie pana la Mediu, de la UAT-uri si pana la Cercetare si Digitalizare”, a anuntat vicepremierul Kelemen Hunor, potrivit Agerpres…

- Intr-un mesaj publicat marți, 25 mai, pe Facebook, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca premierul Florin Cițu și președintele PNL Ludovic Orban „vor sa blocheze toata Europa” prin neprezentarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in Parlament.In acest context, Marcel Ciolacu a…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- „Specialiștii” useriști ai fondurilor europene au dat cu oiștea-n gardul de la Bruxelles, pentru ca proiecte importante pentru Romania, din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), au fost respinse de catre oficialii de la Bruxelles, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu. „…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) propus de România a ridicat o serie de obiecții din partea Comisiei Europene. Rezervele, a precizat liderul PNL Ludovic Orban, s-au referit la proiectele privind sistemul de irigații sau cel energie. „Este un document care este supus…