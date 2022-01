Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Prahova organizeaza concurs pentru ocuparea a 50 de funcții vacante de director și a 47 de funcții vacante de director adjunct din unitațile școlare prahovene (sesiunea ianuarie-aprilie 2022) La concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct…

- Inspectoratul Școlar Județean Iași organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vacante in unitațile de invațamant preuniversitar de stat, sesiunea 2022. Concursul este organizat in baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru…

In perioada ianuarie-martie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de...

- In perioada ianuarie-martie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Cluj.La concurs pot participa cadrele didactice care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele…

- Inspectoratul Școlar al Județului Suceava anunta organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea ianuarie – aprilie 2022. Concursul se organizeaza in baza Metodologiei privind…

- Inspectoratul Școlar Județean Bacau anunța organizarea concursului pentru ocuparea celor 73 funcții vacante de director și 30 funcții de director adjunct din unitațile de invațamant de stat din județul Bacau in baza Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor…

- In perioada 16 noiembrie – 2 decembrie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a organizat cea de-a doua proba din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat, proba de interviu. In conformitate cu procedura…

- Candidații ale caror dosare au fost validate in cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Hunedoara și care au depus solicitare de amanare vor susține examenul in data de 28 octombrie. In județul…