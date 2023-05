Un nou concurs de rezidențiat la medicină La sesiunea extraordinara de intrare in rezidențiat la medicina, care are loc diminica la Centrul Univesitar București, s-au inscris 962 de candidați, care vor concura pe 628 de locuri, transmite Ministerul Sanatații. „La concurs s-au inscris 962 de candidati, care vor concura pe 628 de locuri si posturi din cadrul unitatilor sanitare publice. Cele 628 de locuri si posturi au ramas neocupate in sesiunea din toamna anului 2022 a concursului de rezidentiat, multe fiind in specialitati deficitare, precum chirurgia generala, medicina de urgenta, medicina de familie, neonatologie”, anunța Ministerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

