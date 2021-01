Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un mesaj transmis romanilor pentru Anul Nou, ca relatia bilaterala dintre Statele Unite si Romania nu a fost „nicicand mai buna” si a laudat cooperarea in domeniul apararii si dezvoltarii economice dintre cele doua tari, scrie Digi24.„Nicicand…

- Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. „Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.…

- Urmatoarea transa a vaccinului, pentru Romania, intarzie. Coordonatorul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a spus, duminica seara, ca intarzierea urmatoarei transe de vaccin este cauzata de o problema de organizare si soft a…

- Prefectura Suceava informeaza ca marți și miercuri vor sosi noi vaccinuri anti-COVID-19 in Romania, dupa cum urmeaza: – in data de 29 decembrie in București, Cluj și Timișoara; – iar in 30 decembrie in Brașov, Constanța, Craiova și Iași. The post Noi tranșe de vaccin anticovid sosesc marți și miercuri…

- Numar redus de firme nou infiintate, salariati mai putini, șomaj mai mare N. Dumitrescu ezentative pe harta Romaniei, efectele negative ale pandemiei sunt vizibile și in Prahova, la acest final de an de an 2020, mai ales din punct de vedere economic. Numarul firmelor nou inființate a scazut destul…

- Aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi si Sibiu sunt primele cinci din tara in privinta traficului de pasageri, in anul 2019. Directorii generali ai acestor institutii intra rar in vizorul public. Ziare.com a analizat declaratiile de avere ale acestora. Florin Dumitrescu…

- 2,4 milioane lei economie la fondul de salariu intr-o luna. 6 milioane de euro economie calculata in total, bani care vor merge in investiții. Aparatul Consiliului Județean injumatațit, teste pentru cei cu grad egal, standarde stricte pentru primarii ca sa primeasca bani. Este ceea ce a declanșat Ilie…

- Tot mai dinamic, sectorul IT din Romania a devenit printre cele mai atractive dupa ce a ajuns sa fie, mai mulți ani la rand, zona cu cele mai mari salarii. Giganții mondiali sunt deja prezenți in țara noastra și au, alaturi de celelalte companii din domeniul tehnologiei, o contribuție extrem de importanta…