Stiri pe aceeasi tema

- Un Computer Tomograf (CT) și un aparat de rezonanța magnetica (RMN) pentru examinarea pacienților au intrat in dotarea Spitalului Județean Timișoara. Aparatele au venit de la Ministerul Sanatații, cu bani de la Banca Mondiala.

- Pacientii Spitalului Orasenesc Novaci nu vor mai trebui sa mearga la Targu Jiu sau Targu Carbunesti pentru a efectua o investigatie de imagistica medicala. Un computer tomograf va fi montat in ambulatoriul unitatii spitalicesti. Zo...

- Uniunea Salvați Romania acuza ministerul Transporturilor de incompetența. Asta dupa ce Comisia pentru Transporturi a fost anunțata ca ministerul renunța la pregatirea proiectului cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic-Brașov. USR argumenteaza ca actualul guvern distruge credibilitatea țarii in…

- Deputatul USR Catalin Drula anunta, joi, ca membrii Comisiei Transporturi din Camera Deputatilor au fost anuntati ca Guvernul renunta la pregatirea proiectului autostrazii Comarnic-Brasov cu Banca Mondiala, intentionand sa realizeze drumul in parteneriat public-privat, sub coordonarea lui Narcis Neaga.

- Județul Argeș este singurul din țara care a beneficiat de doua aparate prin intermediul fondurilor Ministerului Sanatații, aparate pe care nu le deținea pana acum: un computer tomograf pentru Spitalul de Pediatrie și un RMN pentru Spitalul Județean de Urgența Argeș. Ultimele formalitați au fost indeplinite…

- Programarile se fac de luni pana vineri, in intervalul 7.30 si 13.30, iar investigatiile CT cu substanta de contrast se fac doar joia si vinerea in acelasi interval orar. In compartimentul de Radiologie si Imagistica Medicala de la unitatea medicala se poate face CT craniu nativ, CT regiune toracica…

- Deputatul ALDE, Stefan Alexandru Baisanu, propune infiintarea unui Institut de Politici Parlamentare si Parlamentarism, sub conducerea Parlamentului, fiinantat de la bugetul de stat, afirmand ca necesitatea acestuia poate fi demonstrata „cu argumente care pot face obiectul unui studiu universitar."

- Grupul Interdoga GMBH si Interdoga SRL anunta redeschiderea proiectului Green Park Venetia in Aprilie, anul acesta, cu sprijinul unui fond de investitii din Germania. Compania vizeaza in prima faza demararea lucrarilor de renovare a fatadelor blocurilor existente, refacerea spatiilor verzi si, concomitent,…