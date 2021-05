Stiri pe aceeasi tema

- Un call center pentru rudele și aparținatorii pacienților din ATI COVID a fost deschis, in premiera, la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Serviciul funcționeaza zilnic in cateva intervale orare. Rudele și aparținatorii pacienților din secția ATI COVID-19 de la Institutul de Pneumoftiziologie…

- Tribunalul Constanta a decis azi suspendarea executarii Dispozitiei Rectorului Universitatii din Bucuresti nr. 244 04.03.2021, dispozitie prin intermediul careia s a decis exmatricularea celor 45 de studenti pe motiv de frauda la examene. Decizia de azi a Tribunalului Constanta a fost luata la cererea…

- In luna noiembrie a anului trecut, opinia publica era șocata de un eveniment care se petrecea intr-un magazin din București: Cristina Joia, unul dintre arhitecții de la "Visuri la Cheie , emisiune difuzata de PRO TV, era agresata de o alta femeie.

- Specialiștii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara vor posta online, timp de mai multe zile, filmulețe cu exerciții de recuperare respiratorie pentru pacienții care au trecut prin Covid-19. Exercițiile pot fi facute de acasa și vor porni de la mișcari simple, pana la unele mai complexe.

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, medicul Beatrice Mahler, a declarat, la B1 TV , ca varsta pacienților internați in aceasta unitate medicala a scazut in comparație cu anul trecut. Beatrice Mahler a precizat ca, in acest moment, secția de terapie intensiva de…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a afirmat luni dimineața ca nu a fost vorba de un incendiu la Institutul Marius Nasta din Capitala. INCIDENT la ”Marius Nasta” din București. Instalația de climatizare de la unitatea mobila a scos fum puternic „Din datele preliminare rezulta ca nu a fost vorba…

- Comunicat de presa: Ministerul Sanatatii a fost informat despre un incident la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti.Din primele informatii este vorba despre un ventilator exterior la unitatea mobila ATI din exetriorul spitalului la care s a inregistrat o degajare de fum.In interior…