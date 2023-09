Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in 14 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Sibiu, Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița și Prahova. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin averse și […] Articolul Un nou cod galben de ploi si vant in vestul tarii. Judetele afectate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .