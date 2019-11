Stiri pe aceeasi tema

- ATENTIE…Municipalitatea se pregateste sa implementeze noi modificari in traficul din Vaslui. Astfel, incepand de miercuri, pe mai multe strazi din zona Garii se vor monta indicatoare cu sens unic. Tot de la mijlocul saptamanii, in intersectia de la “Liceul Mihail Kogalniceanu” vor intra in functiune…

- Anul trecut, Primaria Buzau a primit de la MApN un teren de 5.70 hectare situat pe latura de nord-est a orașului. Aici, edilii vor sa amenajeze un cimitir municipal. Un prim pas in demersurile municipalitatii de a rezolva criza acuta a locurilor de veci cu care se confrunta Buzaul il constituie elaborarea…

- Municipalitatea din Mangalia a acceptat ca amenzile judiciare ale edililor sa fie platite din bugetul local al orasului. Sunt scutiti astfel de plata primarul, consilierii, functionarii si angajatii aparatului de specialitate al primarului.

- Puțini dintre cei care trec astazi pe langa Catedrala Municipala „Sfantul Sava” din Buzau iși aduc aminte ca aici exista un pasaj subteran. Lucrarea ramasa neterminata a fost inchisa in timpul fostei administrații de la Palatul Comunal. Vestea buna este insa ca, in curand, calea de acces de sub Bulevardul…

- Ziarul Unirea Cum te poți trezi langa casa cu un bloc de 10 etaje daca nu stai la panda sa urmarești consultarea publica facuta de primarie? Cum te poți trezi langa casa cu un bloc de 10 etaje daca nu stai la panda sa urmarești consultarea publica facuta de primarie? COMISIA DE URBANISM a dat aviz favorabil…

- Presedintele Organizatiei Municipale PNL Brasov, Adrian Oprica, si lider al consilierilor locali ai PNL Brașov, va solicita Consiliului Local sa adopte o hotarare conform careia, de la 1 ianuarie 2020, toate mașinile care presteaza servicii de taximetrie sau ride-sharing in municipiul Brașov sa aiba…

- Primaria Botosani cauta sa angajeze un instructor de Kangoo Jumps, Zumba dar si alte sporturi la moda. Autoritatile locale il vor angaja in locul unui administrator si spera ca in felul acesta sa faca venituri proprii mai mari. Antrenamentele vor avea loc in sala polivalenta administrata de Primarie.

- Contribuabilii din municipiul Suceava restanțieri la Primarie vor fi scutiți de plata majorarilor și penalitaților de intarziere, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. Practic municipaliatea va pune in practica prevederile ordonanței guvernului nr.6 din 31 iulie 2019 privind acordarea de facilitați…