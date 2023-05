Un nou ciclon mediteranean ameninţă România | Cum va fi influenţată prognoza meteo Un nou ciclon format in Mediterana ameninta mai multe zone din Europa, printre care si Romania. Roxana Bojariu, climatolog, a explicat cum va fi influențata vremea de acest nou sistem. Meteorologii au emis o avertizare meteo nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale pentru localitați din județul Buzau. Multe județe se afla sub avertizare Cod galben. Roxana Bojariu, șefa Grupului de Cercetare privind variabilitatea și schimbarea climei din cadrul Departamentului de Climatologie, a explicat daca este posibil ca aceste fenomene extreme sa fie din cauza ciclonului mediteranean care a facut prapad… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

