Un nou certificat verde la nivel mondial din iunie Se adeveresc informațiile privind instituirea unui certificat verde la nivel global și inca chiar din luna iunie. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și Uniunea Europeana au semnat un parteneriat istoric care vizeaza implementarea unui nou sistem de control al mobilitații la nivel global, similar cu cel al certificatului verde. Incepand cu luna iunie, OMS va prelua sistemul UE de certificate digitale pentru COVID-19 pentru a crea un nou sistem global. Acesta va ajuta oamenii din intreaga lume sa calatoreasca in timp ce iși protejeaza sanatatea, potrivit unui comunicat al UE. Planurile oficialilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

